Kultur Programm für Vorstellung koreanischer Kultur geht auf Auslandstournee

Ein jährliches Programm zur Vorstellung koreanischer Kultur und Kunst im Ausland startet im August.



Das Kulturministerium und die Koreanische Stiftung für internationalen Kulturaustausch gaben bekannt, elf Programme der Veranstaltung „Traveling Korean Arts 2018“ ausgewählt zu haben. Diese werden ab August bis Dezember in 23 Städten in 18 Ländern angeboten.



„Pan Gut“, eine traditionelle koreanische Musikschau, wird in Sao Paulo, Santiago und Montevideo stattfinden.



Eine Fotoausstellung mit dem Titel „Mega Seoul 4 Decades“ wird in Manila, Peking und Tokio veranstaltet.



Das Programm „Traveling Korean Arts“ wurde 2014 probeweise eingeführt und bereits in über 50 Ländern gezeigt.