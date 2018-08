Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse ist leicht schwächer in die Woche gestartet.Der Leitindex Kospi verlor 0,05 Prozent auf 2.286,5 Zähler.Der Kospi sei kräftiger in den Handel gestartet, habe aber nach der Öffnung der chinesischen Börse an Boden verloren, sagte Kim Sung-hwan, Analyst bei Bookook Securities.