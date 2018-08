Finanzminister fordert von Samsung Mitwirkung an Reform von Unternehmensstruklturen

Photo : YONHAP News

Finanzminister Kim Dong-yeon hat Samsung aufgefordert, an der Reform der Unternehmensstrukturen mitzuwirken.Die Regierung unternimmt Anstrengungen, um die Unternehmensstruktur und Geschäftspraktiken der Unternehmen des Landes zu verbessern.Den Vorschlag habe er im Gespräch mit dem Vizevorsitzenden von Samsung Electronics Lee Jae-yong am Montag in Pyeongtaek unterbreitet.Auch habe er Samsung darum gebeten, eine führende Rolle für die Kooperation zwischen den Konglomeraten und Zulieferern, kleinen und mittleren Unternehmen sowie Start-ups zu spielen. Darüber hinaus solle bei der Schaffung von Wachstumsmotoren für die Zukunft kooperiert werden.Lee bat die Regierung um die Lockerung von Regulierungen für die Biotechnologie-Industrie. Auch unterbreitete er Vorschläge zur Stromversorgung für die neuen Halbleiter-Fertigungsstraßen im Werk in Pyeongtaek. Details zu den Vorschlägen wurden aber nicht bekannt gemacht.Zuvor war erwartet worden, dass Samsung bei dem Treffen neue Pläne für Investitionen oder die Einstellung neuer Mitarbeiter bekannt geben würde. Eine solche Bekanntgabe erfolgte jedoch nicht.Ein Samsung-Vertreter sagte KBS am Telefon, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Pläne für Investitionen vorlägen. Diese würden frühestens am Mittwoch oder nächste Woche veröffentlicht.