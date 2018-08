Nordkorea schickt festgehaltenen Südkoreaner heim

Photo : KBS News

Nordkorea hat einen nach einer illegalen Einreise festgenommenen Südkoreaner in den Süden geschickt.Das Vereinigungsministerium teilte am Dienstag mit, dass Nordkorea gegen 11 Uhr am Waffenstillstandsort Panmunjom einen 34-jährigen Südkoreaner mit Nachnamen Seo übergeben habe.Wie verlautete, sei Seo in Nordkorea festgenommen worden, nachdem er am 22. Juli von China aus illegal ins Land eingereist war. Es ist nicht bekannt, zu welchem Zweck Seo nach Nordkorea gereist war.Ein Beamter des Vereinigungsministeriums sagte, dass das Ressort derzeit gemeinsam mit weiteren zuständigen Behörden Seo befrage. Das Ministerium bewerte es positiv, dass Nordkorea den südkoreanischen Staatsbürger aus humanitären Gründen heimgeschickt habe.Nordkorea hatte zuletzt im November 2015 einen illegal eingereisten Südkoreaner in den Süden zurückgeschickt. Laut dem Vereinigungsministerium hatte Nordkorea in den letzten fünf Jahren 13 Südkoreaner zurückgeschickt.