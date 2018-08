Ausländische Touristen verbringen im Schnitt 5,6 Tage in Seoul

Photo : YONHAP News

Ausländische Touristen halten sich im Schnitt 5,66 Tage in Seoul auf.Das ergab eine Meinungsumfrage, die die Stadtverwaltung und die Tourismusorganisation Seouls bei 3.000 ausländischen Besuchern im ersten Halbjahr in der südkoreanischen Hauptstadt durchführten. 55,3 Prozent besuchten Seoul für Freizeit, Spaß und Urlaub.Der am meisten besuchte Ort war Myeongdong. 83,8 Prozent gaben diese Antwort. 92,1 Prozent sagten, dass sie am liebsten einkaufen gegangen seien. 78,9 Prozent genossen kulinarische Erlebnisse.57 Prozent besuchten Dutyfreeläden fürs Einkaufen, während 50,5 Prozent traditionelle Märkte aufsuchten. Kosmetika lagen mit 68,1 Prozent an der Spitze der Liste der Waren, die die ausländischen Touristen kauften. Dahinter folgten Bekleidungsstücke mit 55,1 Prozent und Lebensmittel mit 39 Prozent.94,3 Prozent kosteten die koreanische Küche, 64,5 Prozent probierten Straßensnacks.Touristische Informationen über Seoul erhielten 57,9 Prozent im Internet. Das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel war mit 59,1 Prozent die U-Bahn.48,6 Prozent der Befragten statteten einen zweiten Besuch in Seoul ab. Das sind 6,1 Prozentpunkte mehr als bei der Umfrage im letzten Jahr. 89,7 Prozent der ausländischen Besucher in Seoul äußerten Interesse an einem erneuten Besuch.