Seoul will für Freilassung eines entführten Südkoreaners Sondergesandten nach Libyen schicken

Photo : YONHAP News

Die Regierung will einen Sondergesandten der Außenministerin nach Libyen entsenden, um die Freilassung eines dort entführten Staatsbürgers zu bewirken.Das Außenministerium wolle Baek Ju-hyeon, den früheren Botschafter in Kasachstan, noch diese Woche nach Libyen entsenden, teilte das Ressort mit. Baek verfüge über viel Erfahrung mit der Lösung von Entführungsfällen.Es wird erwartet, dass Baek die libysche Regierung zu weiteren Bemühungen zur Lösung bewegen und mit ihr diskutieren wird, wie künftig vorgegangen werden soll. Er hatte sich bei den Entführungen der Schiffe Samho Dream und Samho Jewerly in den Jahren 2010 und 2011 für die Rettung der entführten Staatsbürger eingesetzt.Ein Südkoreaner und drei Philippiner wurden am 6. Juli auf einer Baustelle im Westen Libyens von einer bewaffneten Gruppe entführt. Die Gruppe weist laut Informationen weder mit der Terrororganisation Al-Qaida noch mit dem IS einen Zusammenhang auf.