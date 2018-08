Sport Team-Korea feiert Gründung für Asienspiele in Jakarta und Palembang

Zehn Tage vor der Eröffnung der Asiatischen Sommerspiele in Jakarta und Palembang in Indonesien hat Team-Korea seine Gründung gefeiert.



An der Gründungsfeier im Olympia-Park in Seoul haben etwa 600 Athleten und Funktionäre teilgenommen.



Südkorea wird insgesamt 1.044 Sportler und Funktionäre entsenden. Das Ziel ist, das sechste Mal in Folge den zweiten Platz in der Gesamtwertung zu erobern.



In drei Sportarten werden beide Koreas mit gemeinsamen Mannschaften vertreten sein.



Bei den Asienspielen in Indonesien werden Athleten aus 45 Ländern um 465 Goldmedaillen in 40 Sportarten kämpfen.