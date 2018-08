Kultur Deutsche Lehrer wirken bei Lehrerausbildung über Wiedervereinigung mit

Unter Teilnahme von drei deutschen Lehrern findet eine Ausbildung für Lehrkräfte zum Thema "Soziale Eintracht nach und vor der Wiedereinigung und die Rolle der Schule" statt.



Die Ausbildung veranstaltet das Erziehungsministerium vom 18. bis 10. August in Seoul und in der Entmilitarisierten Zone an der innerkoreanischen Grenze. Deutsche Lehrer teilen dabei mit 84 südkoreanischen Lehrern ihre Erlebnisse vor und nach der Vereinigung Deutschlands.



Die jährliche Ausbildung unterstützt die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) seit 2014. Bis letztes Jahr fand die Ausbildung in Deutschland statt.