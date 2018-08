Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Mittwoch etwas zulegen können.Der Kospi gewann 0,06 Prozent auf 2.301,45 Zähler.Sowohl die US-Börse als auch die chinesische Börse habe an Boden gewonnen, da Hoffnung auf einen Abbau der Handelsspannungen bestehe, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities.