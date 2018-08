Innerkoreanisches Seoul veranstaltet erstes innerkoreanisches Arbeiter-Fußballspiel seit drei Jahren

Die südkoreanische Hauptstadt wird Gastgeberin des ersten innerkoreanischen Arbeiter-Fußballspiels seit drei Jahren sein.



Das gab das Organisationskomitee bekannt. Die Veranstaltung wird von Freitag bis Sonntag stattfinden.



Es wird zum Anpfiff am Samstag um 16 Uhr im Seoul World Cup Stadion mit rund 30.000 Zuschauern gerechnet.



Am Freitag wird eine 64-köpfige Delegation in Südkorea eintreffen und noch am selben Tag im Walkerhill Hotel in Seoul eine Pressekonferenz geben.



Es handelt sich um die erste zivile Veranstaltung beider Koreas seit dem Koreagipfel im April. Das Fußballspiel der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter wird für weiteren Schwung im innerkoreanischen Austausch im Privatsektor sorgen.



Beide Koreas hatten 1999 in Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang, 2007 im südkoreanischen Changwon und im Oktober 2015 erneut Fußballspiele von Arbeitern ausgetragen.