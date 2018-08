Kultur Südkoreas Dokdo-Video im Internet über zehn Millionen Mal angeklickt

Ein von der südkoreanischen Regierung herausgegebenes Video über Dokdo ist etwa vier Jahre nach der Veröffentlichung über zehn Millionen Mal angeklickt worden.



Laut der Webseite über Dokdo (dokdo.mofa.go.kr) am Donnerstag wurde das Video auf YouTube insgesamt 10,8 Millionen Mal aufgerufen.



Die südkoreanische Regierung produzierte das Video, um gegen Japans Anspruch auf die Felseninseln im Ostmeer vorzugehen. Am 31. Dezember 2013 wurde die koreanische Version veröffentlicht, danach wurden Versionen in elf weiteren Sprachen, darunter Englisch und Japanisch, schrittweise vorgestellt.



Das Video kann auch mit Untertiteln in 13 Sprachen angesehen werden.



Die koreanische Version wurde mit 8,2 Millionen Klicks am häufigsten angesehen. Dahinter folgten die englische Version mit 2,23 Millionen Klicks und die japanische mit 230.000 Klicks. Es wird davon ausgegangen, dass im ersten Halbjahr die Zehn-Millionen-Schwelle durchbrochen wurde.



In dem je nach Sprache vier bis fünf Minuten dauernden Video wird auf der Grundlage historischer Daten belegt, dass es sich um Koreas Territorium handelt. Zudem wird die japanische Behauptung widerlegt.