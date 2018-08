Medien: Pompeo schlägt Nordkorea Abbau von Atomarsenal um 60 bis 70 Prozent vor

Photo : KBS News

Die US-Regierung hat laut einem Medienbericht Nordkorea einen formellen Zeitplan für den Beginn des Denuklearisierungsprozesses vorgelegt.Nordkorea habe den Plan jedoch abgelehnt, berichtete die US-Nachrichtenwebseite Vox am Mittwoch.Laut dem von den USA vorgelegten Plan soll Nordkorea 60 bis 70 Prozent seiner Atomsprengköpfe binnen sechs bis acht Monaten übergeben. Die USA oder eine dritte Partei wird sie in Besitz nehmen und aus Nordkorea entfernen.Laut dem Bericht legte US-Außenminister Mike Pompeo nordkoreanischen Unterhändlern den Plan in den letzten zwei Monaten mehrmals vor. Jedoch lehnten die nordkoreanischen Unterhändler, angeführt vom Vizevorsitzenden der Arbeiterpartei Kim Yong-chol, Pompeos Vorschlag jedesmal ab.Es sei unklar, welche Zugeständnisse, falls überhaupt, die USA im Gegenzug neben einer Lockerung der Sanktionen und der Streichung Nordkoreas von der Liste der Terrorförderstaaten anbieten würden, hieß es.Es hieß weiter, Nordkorea habe noch nicht bekannt gegeben, wie viele Atomwaffen es überhaupt habe. Selbst wenn Nordkorea dem Zeitplan der USA zustimmen und 60 bis 70 Prozent seines Arsenals nach eigenen Angaben übergeben würde, wäre es daher schwierig, dies zu überprüfen.