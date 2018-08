Nordkoreas Außenminister trifft Irans Präsident

Photo : YONHAP News

Der nordkoreanische Außenminister Ri Yong-ho hat am Mittwoch in Teheran den iranischen Präsidenten Hassan Rohani getroffen.Das Treffen erfolgte einen Tag nach der Wiedereinführung von Sanktionen der USA gegen Iran.Laut einem iranischen Medienbericht erläuterte Ri den Stand der Verhandlungen mit den USA über die Denuklearisierung Nordkoreas. Er kritisierte den Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit Iran und die Wiedereinführung von Sanktionen gegen Teheran.Rohani sagte, die USA seien in der internationalen Gemeinschaft ein unzuverlässiges Land, das keine seiner Verpflichtungen einhalte. Iran und Nordkorea hätten jahrzehntelang gute Beziehungen gepflegt. Er hoffe, dass die Kooperation in jedem Bereich ausgebaut werde.Das iranische Außenministerium teilte mit, dass der Besuch des nordkoreanischen Chefdiplomaten auf dessen Bitte zustande gekommen sei. Ri trat nach einem zweitägigen Besuchsprogramm am Mittwochabend die Heimreise an.