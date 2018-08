Nordkorea wiederholt Aufforderung zu Erklärung von Kriegsende

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat seine Aufforderung an die USA wiederholt, einer Erklärung des Endes des Koreakriegs zuzustimmen.Ein solcher Schritt würde der Schaffung einer günstigen Atmosphäre für den Vertrauensaufbau dienlich sein, schrieb "Rodong Sinmun", das Blatt der Arbeiterpartei am Donnerstag. Die Erklärung des Kriegsendes sei ein "Erfordernis der Zeit" und "erster Fortschritt" in Richtung auf Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der Welt.Es sei "nicht normal" weiterhin Misstrauen und Feindseligkeit zwischen Nordkorea und den USA zu sehen.In dem Artikel wurde außerdem auf die beim Gipfel im Juni erzielte Einigung hingewiesen, nach der sich Nordkoreas Führer Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump darauf geeinigt hätten, auf eine beständige und gefestigte Friedensordnung hinzuarbeiten.