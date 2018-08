Neuer Oppositionschef bittet um Kooperation für Reform des Wahlsystems

Photo : YONHAP News

Der neue Chef der Partei für Demokratie und Frieden, Chung Dong-young, hat die Vorsitzenden der beiden größten Parteien um die Kooperation für die Reform des Wahlsystems gebeten.Chung kam am Mittwoch mit der Chefin der regierenden Minjoo-Partei Koreas, Choo Mi-ae, zusammen. Er glaube, es sei nun an der Zeit, das Wahlsystem der Parlamentswahlen zu reformieren und eine große Wende in der bestehenden politischen Ordnung herbeizuführen, sagte Chung. Er wolle Choo um eine große Rolle dabei bitten.Choo forderte, dass Chung eine Rolle spielen werde, damit die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Schaffung eines Friedenssystems bald verwirklicht werden könnten. Sie verwies auf viele Gesetzentwürfe für Reformen, die in der regulären Sitzungsperiode im Herbst behandelt werden sollen, und die Notwendigkeit einer Kooperation für die Bewältigung des Misstrauens gegenüber der Nationalversammlung und Politik.Vor dem Treffen mit Choo traf sich Chung mit dem Krisenchef der Freiheitspartei Koreas, Kim Byung-joon. Er hoffe, dass beide Parteien bei der Reform des Wahlsystems freundschaftlich miteinander umgehen würden, sagte Chung.Kim antwortete, er räume zwar der Reform seiner Partei höchste Priorität ein. Jedoch könne er nicht umhin, sich für die Reform des Wahlsystems zu interessieren.