Ministerpräsident trifft neuen US-Botschafter

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Lee Nak-yon hat den neuen US-Botschafter in Südkorea, Harry Harris, getroffen.Bei dem Treffen am Mittwoch in Seoul sagte Lee, er hoffe, dass Südkorea und die USA eng zusammenarbeiteten, um die nordkoreanische Nuklearproblematik zu lösen und die Friedenssicherung auf der koreanischen Halbinsel ordentlich anzugehen. Er habe Harris um eine aktive Rolle in dem Prozess gebeten, gab das Büro des Premierministers in einer Pressemitteilung bekannt.Lee begrüßte, dass Harris, der über Südkorea Bescheid wisse, den Posten des US-Botschafters übernahm. Er hoffe, dass sich die Beziehungen zwischen Südkorea und den USA aus diesem Anlass weiter entwickeln würden.Harris wies darauf hin, dass sein Vater im Koreakrieg gekämpft hatte. Er wolle als US-Botschafter in Südkorea eng mit dem Land kommunizieren und für die Verstärkung der US-südkoreanischen Allianz und die Entwicklung der bilateralen Beziehungen Bemühungen unternehmen.Er werde sich um die Lösung der nordkoreanischen Nuklearfrage und weiterer anstehender Angelegenheiten, darunter das bilaterale Freihandelsabkommen und die Verhandlungen über die Aufteilung der Verteidigungskosten, bemühen. Er hoffe, dass beide Länder ihre Kooperation auch in neuen Bereichen wie Energie und Cybersicherheit ausbauen würden, sagte Harris weiter.