UN-Chef gegenüber Nordkorea-Besuch aufgeschlossen

Photo : YONHAP News

UN-Generalsekretär Antonio Guterres steht einem Besuch in Nordkorea aufgeschlossen gegenüber.Sollte sein Besuch der Denuklearisierung Nordkoreas dienen, sei er dazu bereit. Das sagte der UN-Chef während seines Besuchs in Japan im Interview mit der dortigen Rundfunkanstalt NHK.Zu den Nukleargesprächen zwischen den USA und Nordkorea sagte er, dass beide Länder trotz kleineren Problemen sowie Aufs und Abs alles ihnen mögliche für eine friedliche Denuklearisierung Nordkoreas aufbieten müssten.Mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe vereinbarte er am Mittwoch in Tokio, dass die Nordkorea-Sanktionen des Weltsicherheitsrats bestehen bleiben müssten, um eine vollständige Beseitigung des nordkoreanischen Nuklearwaffenprogramms erreichen zu können.