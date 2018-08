Zwei weitere BMW fingen auf der Autobahn Feuer

Photo : YONHAP News

Am heutigen Donnerstag haben zwei BMW auf Autobahnen Feuer gefangen.Gegen 7.50 Uhr fing ein BMW 730Ld auf der Namhae Autobahn in Sacheon in der Provinz Süd-Gyeongsang Feuer, kurz nachdem der Fahrer an einem Rasthof gestoppt hatte.Das Fahrzeug brannte komplett aus, Feuerwehrmänner löschten das Feuer innerhalb von zehn Minuten. Der Fahrer sagte, dass er einen Funken im Maschinenraum gesehen habe. Sein Auto sei nicht vom Rückruf betroffen, hieß es.Ein anderes BMW-Auto geriet gegen 8.50 Uhr auf der Zweiten Gyeongin Autobahn in Uiwang in der Provinz Gyeonggi während der Fahrt in Brand. Verletzt wurde niemand, das Fahrzeug wurde aber von den Flammen zerstört. Es handelt sich um einen 320d, der von dem Rückruf betroffen war.Im laufenden Jahr wurden somit 36 Brandfälle bei BMW-Autos während der Fahrt oder kurz nach dem Parken gemeldet. BMW Korea rief Ende Juli angesichts der Brandgefahr 106.000 Einheiten in die Werkstatt.