Südkorea genehmigt Nordkorea-Besuch junger Athleten für Fußballturnier

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat einen Nordkorea-Besuch einer Gruppe junger Athleten für die Teilnahme an einem Fußballturnier genehmigt.Das Vereinigungsministerium teilte am Donnerstag mit, den Nordkorea-Besuch von insgesamt 151 Personen, darunter Athleten, Journalisten und Funktionären, genehmigt zu haben.Sie werden an einem internationalen U15-Fußballturnier namens Ari Sports Cup teilnehmen, das vom 13. bis 18. August in Pjöngjang stattfinden wird. Ein in Südkorea ansässiger Verband für innerkoreanischen Sportaustausch und eine nordkoreanische Sportorganisation veranstalten das Turnier gemeinsam. Dieses findet zum vierten Mal statt.Die südkoreanische Delegation wird am Freitag auf dem Landweg im Westen nach Nordkorea reisen und am 19. August in Südkorea zurückerwartet. Es ist das erste Mal nach dem Amtsantritt der Moon Jae-in-Regierung, dass so viele Südkoreaner auf dem Landweg in den Norden reisen.An dem Turnier nehmen acht Mannschaften aus sechs Ländern teil - beide Koreas, Russland, Weißrussland, Usbekistan und China.