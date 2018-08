Koreas über gemeinsame Inspektion von Schienenstrecken in Nordkorea einig

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea haben sich auf die gemeinsame Inspektion von Schienenstrecken in Nordkorea geeinigt.Die Inspektionen sollen noch in diesem Monat stattfinden, wurde laut einem Beamten des Vereinigungsministeriums bei Gesprächen im innerkoreanischen Transitbüro auf der westlichen Seiten beschlossen.Beide Teilstaaten veranstalteten so wie bei Gesprächen im Juni vereinbart zwei Diskussionsrunden zu ihren Plänen für eine Modernisierung und Verbindung von grenzüberschreitenden Schienenstrecken.Details der Inspektionen, darunter die Teilnehmer und der Umfang, sollen später in einem schriftlichen Austausch festgelegt werden.Im letzten Monat hatten beide Seiten Voruntersuchungen auf Abschnitten in östlichen und westlichen Gebieten Nordkoreas durchgeführt.