Steuervergünstigungen für Korean Air und Asiana Airlines werden gestoppt

Photo : KBS News

Die Regierung will die Ermäßigungen von Kommunalsteuern in Höhe von zig Milliarden Won für Korean Air und Asiana Airlines stoppen.Das Ministerium für Inneres und Sicherheit teilte am Donnerstag mit, dass es entsprechende Änderungen von Gesetzen über lokale Steuern ankündige.Die Regierung hat seit 1987 die Erwerbs- und Vermögenssteuern für einheimische Fluggesellschaften jeweils um 100 und 50 Prozent erlassen, um ihre globale Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. Die Steuererleichterungen wurden vor vier Jahren beendet, jedoch verlängert.Allein dieses Jahr erhielten Korean Air und Asiana Airlines Steuererleichterungen im Wert von jeweils 28,9 Milliarden Won (25,7 Millionen Dollar) und fünf Milliarden Won (4,4 Millionen Dollar).Jedoch werden ab dem kommenden Jahr große Fluggesellschaften mit einem Vermögen von mehr als fünf Billionen Won (4,4 Milliarden Dollar) von Steuererlässen ausgenommen. Korean Air verfügt mit Stand vom vergangenen Jahr über ein Vermögen in Höhe von 23,4 Billionen Won, Asianas Vermögen beträgt 7,1 Billionen Won.Beide Fluggesellschaften gerieten in letzter Zeit wegen Machtmissbrauch der Unternehmerfamilien in die Kritik. Daher wurde gefordert, die Unternehmen nicht länger mit Steuervergünstigungen zu unterstützen.