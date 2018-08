Südkoreanische Athleten reisen für Fußballturnier nach Nordkorea

Photo : KBS News

Eine große Gruppe von jungen südkoreanischen Athleten reist heute nach Nordkorea, um an einem internationalen Fußballturnier teilzunehmen.Das Vereinigungsministerium teilte am Donnerstag mit, den Nordkorea-Besuch von insgesamt 151 Personen, darunter 84 Mitglieder von zwei Fußballmannschaften und etwa 20 Journalisten, genehmigt zu haben.Sie werden an einem Jugend-Fußballturnier teilnehmen, das vom 13. bis 18. August in Pjöngjang stattfinden wird.Die südkoreanische Delegation wird auf dem Landweg im Westen nach Pjöngjang reisen und am 19. August auf derselben Route heimkehren. Es ist das erste Mal nach dem Amtsantritt der amtierenden Regierung im Mai 2017, dass eine Gruppe von über 100 Südkoreanern auf dem Landweg nach Nordkorea reist. Es ist das erste Mal seit 2011, dass Südkoreaner auf dem Landweg in die nordkoreanische Hauptstadt fahren.Unterdessen wird eine nordkoreanische Delegation für innerkoreanische Fußballspiele von Arbeitern am Samstag in Seoul heute in Südkorea erwartet. Die 64-köpfige Gruppe wird am Freitagvormittag auf dem Landweg im Westen anreisen und am Sonntag nach Nordkorea zurückkehren.