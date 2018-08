Innerkoreanisches Nordkorea kritisiert US-Beamten wegen Sanktionen

Nordkorea hat einigen US-Beamten vorgeworfen, die Sanktionen gegen das Land verschärfen zu wollen.



Einige hochrangige Beamte der US-Regierung wirkten dem Willen von Präsident Donald Trump entgegen und versuchten absurderweise, die Sanktionen gegen Nordkorea zu verschärfen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Donnerstag in einer Stellungnahme. Die USA hätten auf die Erwartungen Nordkoreas, die dicke Mauer des Misstrauens zwischen beiden Ländern einzureißen und zur Vertrauensbildung beizutragen, mit der Verstärkung des Sanktionsdrucks geantwortet.



Nordkorea habe seit Ende letzten Jahres großmütige Maßnahmen wie den Stopp von Atom- und Raketentests unternommen. Die USA hätten jedoch falsche Daten über Nordkoreas Atomwaffen erstellt und wollten einen Vorwand für eine Verschärfung der Sanktionen gegen das Land schaffen, hieß es.



Solche Schritte der USA würden dazu führen, dass keine Forschritte bei der Umsetzung der gemeinsamen Erklärung beim USA-Nordkorea-Gipfel einschließlich der Denuklearisierung erwartet werden könnten. Es bestehe auch keine Garantie, dass die mit Mühe geschaffene Atmosphäre der Stabilität auf der koreanischen Halbinsel fortbestehen könne, warnte der Sprecher.



Zugleich wurde betont, dass Nordkoreas Willen für die Vertrauensbildung zwischen dem Land und den USA und die schrittweise und aufrichtige Umsetzung der gemeinsamen Erklärung unverändert bleibe. Die USA sollten nun auf die aufrichtigen Bemühungen Nordkoreas in entsprechender Weise reagieren.