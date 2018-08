Samsung präsentiert Galaxy Note 9

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat am Donnerstag (Ortszeit) in New York sein neues Flaggschiff-Smartphone Galaxy Note 9 präsentiert.Beim Galaxy Note 9 verfügt der S-Stift über eine Bluetooth-Funktion. Der Stift kann dadurch als Fernbedienung für die Kamera oder die Präsentation von Videos und Fotos dienen.Die Kapazität des eingebauten Speichers kann von 128 Gigabyte auf 512 GB und ein Terabyte erhöht werden. Die Batteriekapazität ist um 22 Prozent größer als beim Vorgängermodell Note 8.Laut einem Mitarbeiter von Samsung können in dem eingebauten Speicher über 93.000 Fotos gespeichert werden. Mit einer Aufladung der Batterie könne das Gerät einen Tag lang genutzt werden.Außerdem verfügt die Kamera über Funktionen der künstlichen Intelligenz.