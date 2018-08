Nationales Zwei Hyundai-Autos fingen während der Fahrt Feuer

Zwei Autos der Marke Hyundai haben am Donnerstag während der Fahrt Feuer gefangen.



Gegen 16.50 Uhr geriet ein Avante MD nahe einem Tunnel in Suwon auf der Yeongdong Autobahn in Brand. Verletzt wurde niemand, Feuerwehrmänner löschten das Feuer innerhalb von 15 Minuten.



Die Fahrerin sagte bei der Polizei aus, dass während der Fahrt Rauch aus dem Motorraum aufgestiegen sei. Daher habe sie das Auto auf dem Standstreifen geparkt und sich in Sicherheit gebracht.



Die Polizei und die Feuerwehr untersuchen die genaue Brandursache.



Zuvor hatte eine Luxuslimousine des Modells Equus gegen 1.40 Uhr auf einer Fernstraße in Sangju Feuer gefangen. Die Beifahrerin starb bei dem Unglück, der Fahrer wurde schwer verletzt.