Politik Südkorea will Indonesien 500.000 Dollar humanitäre Hilfe nach Erdbeben anbieten

Südkorea wird dem jüngst von einem schweren Erdbeben heimgesuchten Indonesien humanitäre Hilfe im Wert von 500.000 Dollar anbieten.



Die Hilfe werde über den dortigen Rotkreuzverband geleistet, teilte das Seouler Außenministerium am Freitag mit. Die Regierung erwarte, dass die Hilfe einer zügigen Stabilisierung des Alltagslebens und dem Wiederaufbau nutzen werde.



Ein Erdbeben der Stärke sieben suchte am Sonntag die indonesische Insel Lombok heim. Es gab mehrere hundert Todesopfer, etwa 270.000 Menschen wurden obdachlos.



Präsident Moon Jae-in übermittelte dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo in einem Schreiben am Dienstag Anteilnahme und Trost. Moon schrieb zudem am Freitag auf einem SNS-Dienst, dass er in Vertretung der südkoreanischen Regierung und Bürger den Hinterbliebenen der Opfer sein tiefes Mitgefühl übermittele.



Das Außenministerium hob am Freitag die Reisewarnung für Lombok um einen Rang auf die zweitniedrigste Stufe an. Demnach wird geraten, auf Reisen dorthin möglichst zu verzichten.