Nordkoreanischer Gewerkschaftschef: Fußballfreundschaftsspiel dient Umsetzung der Panmunjom-Erklärung

Photo : KBS News

Der nordkoreanische Gewerkschaftschef Ju Yong-gil hat sich anlässlich des innerkoreanischen Fußballfreundschaftsspiels optimistisch geäußert.Die Arbeiter würden zur Vorhut für die Umsetzung der Gipfel-Erklärung vom April, sagte der Chef des Koreanischen Allgemeinen Dachverbands der Gewerkschaften am Freitag auf einer Pressekonferenz in Seoul.Das Fußballspiel werde demonstrieren, dass die Arbeiter aus dem Norden und Süden die Panmunjom-Erklärung einhalten. Auch hoffe er, dass damit ein Impuls für die Vereinigung beider Koreas geschaffen werde.Die von Ju geleitete 64-köpfige Delegation war am Freitagmorgen in Südkorea eingetroffen.Im WM-Stadion von Seoul treffen die Nordkoreaner heute auf eine Mannschaft von südkoreanischen Gewerkschaftsmitgliedern.