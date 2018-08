US-General: Nordkorea fehlen noch zwei letzte Teile für Perfektionierung von ICBM

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung eines US-Generals fehlen Nordkorea noch zwei letzte Teile für die Perfektionierung seiner Interkontinentalraketen (ICBM).Das sagte der Vizevorsitzende des Vereinigten Generalstabs Paul Selva am Freitag bei einer Veranstaltung der Militär- und Luftfahrtausbildungsvereinigung Air Force Association in Washington, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg.Die zwei noch fehlenden Teile seien eine zuverlässige Wiedereintrittstechnologie und ein zuverlässiges System für Bewaffnung, Abschuss und Zündung, damit die ICBM auf Kommando detoniert.Dass diese Technologien noch fehlen, sei darauf zurückzuführen, dass der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un die Tests im Zuge der Diplomatie in diesem Jahr aussetzte. Der Militär warnte, dass Kim die Raketenversuche wieder aufnehmen könnte.