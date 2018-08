Politik Verteidigungsminister Südkoreas und Indiens beraten über Kooperation für Denuklearisierung Nordkoreas

Südkoreas Verteidigungsminister Song Young-moo ist am Freitag in Indien mit seinem Amtskollegen Nirmala Sitharaman zusammengekommen.



Das Verteidigungsministerium in Seoul teilte mit, dass unter anderem die Verstärkung der Kooperation in der Verteidigungsindustrie sowie für die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas oben auf der Agenda gestanden hätten. Es sei vereinbart worden, die sogenannten zwei plus zwei Treffen der stellvertretenden Außenminister sowie Verteidigungsminister beider Länder regelmäßig fortzuführen.



Beide Minister hätten sich zudem darauf verständigt, die Vereinbarungen beim bilateralen Gipfeltreffen im letzten Juli, darunter der Austausch im Bereich der Militärausbildung, die Kooperation bei Aktivitäten für die Friedensmission PKO sowie die gemeinsamen Forschungen im Bereich der Verteidigungsindustrie ebenfalls zu konkretisieren, hieß es.



Das Ministerium gab weiter bekannt, der indische Minister habe die Bemühungen der südkoreanischen Regierung um eine friedliche Lösung von Problemen auf der koreanischen Halbinsel begrüßt und der Notwendigkeit einer engen bilateralen Kooperation zugestimmt.