Japanischer Tourist in Nordkorea festgenommen

Photo : KBS News

Nordkorea hat offenbar einen japanischen Touristen festgenommen.Die japanische Tageszeitung "Asahi Shimbun" meldete am Sonntag, dass der Mann in seinen Dreißigern in der westlichen Hafenstadt Nampo festgenommen worden sei. Der Videoproduzent ist Mitglied einer Reisegruppe, deren Tour von einer ausländischen Agentur organisiert wird.Ihm wird offenbar Spionage vorgeworfen, da sich in Nampo Militäreinrichtungen befinden.Die japanische Regierung bemüht sich um Informationen zu seiner Lage und bat über die nordkoreanische Botschaft in Peking um seine Freilassung.