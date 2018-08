Photo : YONHAP News

Der Südkoreaner Jang Jun hat beim World Taekwondo Grand Prix in Russland gesiegt.Der 18-Jährige wurde am Sonntag in der USK CSKA Basketballarena in Moskau jüngster Sieger der Veranstaltung.Er holte den Titel in der USK CSKA Basketball Arena in Moskau in der Gewichtsklasse 58 Kilogramm.Jangs Finalgegner Armin Hadipour Seighalani konnte wegen einer Verletzung nicht antreten. Im Halbfinale hatte sich Jang gegen den Russan Andrei Kanaev mit 24:9 durchgesetzt.