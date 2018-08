Ki Joo-bong gewinnt Darstellerpreis bei Filmfestival in Locarno

Photo : YONHAP News

Schauspieler Ki Joo-bong hat beim 71. Locarno Festival den Preis für den besten Darsteller gewonnen.Ki wurde für seine Rolle in dem neuen Film von Regisseur Hong Sang-soo „Hotel by the River“ ausgezeichnet.Ki ist der zweite südkoreanische Preisträger. Jung Jae-young war 2015 für seine Rolle im Streifen „Right Now, Wrong Then“ ebenfalls von Hong ausgezeichnet worden.„Hotel by the River“ ist Hongs 23. Spielfilm und handelt davon, dass ein älterer Mann zwei jungen Frauen begegnet. Der Film wurde als einziger koreanischer Streifen zum diesjährigen Locarno Festival eingeladen, das am Samstag (Ortszeit) zu Ende ging.