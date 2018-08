KBS stellt 80 Brandfälle bei BMW-Autos in diesem Jahr fest

Photo : KBS News

Nach Recherchen von KBS haben sich dieses Jahr mehr als doppelt so viele Brandfälle bei BMW-Autos ereignet, als die offiziellen Angaben des Transportministeriums glauben machen.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport berichtete am 7. August dem Parlament, dass dieses Jahr 34 BMW-Autos in Brand geraten seien. Danach wurden bis 11. August drei weitere Brandfälle gemeldet.Laut Daten der Nationalen Feuerwehr, die KBS vorliegen, kam es im laufenden Jahr bis 11. August zu 80 Brandfällen bei BMW-Autos. Sollten die Fälle, die mit Mängeln des Fahrzeugs nicht zusammenhängen, aus der Berechnung herausgenommen werden, beträgt die Zahl 72.Die Daten weisen auch darauf hin, dass die Zahl der Brandfälle bei BMW dieses Jahr drastisch gestiegen ist. Im vergangenen Jahr wurden bis Juli lediglich 45 Brandfälle gemeldet, während es im selben Zeitraum dieses Jahres 71 Fälle waren. Das entspricht einem Anstieg von 57 Prozent.Bemerkenswert ist, dass bei mehr als der Hälfte der Brandfälle bei BMW laut der Feuerwehr die Ursache ungewiss ist. Bei anderen Marken beträgt der entsprechende Anteil im Schnitt nur elf Prozent.