Innerkoreanisches Organisationen wollen Anfeuerungsgruppe für beide Koreas bei Asienspielen schicken

Südkoreanische Organisationen für den sozialen und kulturellen Austausch und die Kooperation mit Nordkorea wollen eine gemeinsame Anfeuerungsgruppe für beide Koreas bei den Asienspielen in Indonesien schicken.



Organisationen, darunter das südkoreanische Komitee zur Umsetzung der Gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni, gaben auf einer Pressekonferenz am Montag in Seoul das Vorhaben bekannt. Eine 140-köpfige „Gemeinsame Anfeuerungsgruppe für ein Korea“ werde entsandt.



Die Organisationen bildeten ein Organisationskomitee hierfür. Die erste Gruppe von bereits ausgewählten 120 Personen wird sich vom 17. bis 20. August in Indonesien aufhalten.



Sie werden diese gemeinsam mit dort lebenden Koreanern bei Wettbewerben gesamtkoreanischer Teams anfeuern. Bei der Eröffnungsfeier werden sie Athleten aus beiden Koreas begrüßen, die gemeinsam einmarschieren werden.



Die Asienspiele finden vom 18. August bis 2. September in Jakarta und Palembang statt.