Studie: Schädelgröße der Koreaner wuchs nach Befreiung des Landes rapide

Photo : KBS News

Laut Studienergebnissen ist die Größe des Kopfes der Südkoreaner nach der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft im Jahr 1945 schnell gewachsen.Ein Forscherteam der Medizinischen Schule an der Korea Universität fand heraus, dass das Volumen der Schädelhöhle eines in den 1970er Jahren geborenen Südkoreaners etwa 90 Milliliter größer als das eines in den 1930er Jahren geborenen Koreaners ist.Diese Veränderung fand das Team bei der Analyse der Köpfe von 100 Südkoreanern, die in den 1930er und 1970er Jahren geboren wurden, mittels MRT-Aufnahmen heraus.Laut den Studienergebnissen veränderte sich auch die Form des Schädels sowohl bei Männern als auch bei Frauen.Entsprechende morphologische Veränderungen des menschlichen Schädels wurden in der westlichen Gesellschaft über ein bis zwei Jahrhunderte beobachtet, als sie die rapide Industrialisierung und Urbanisierung durchlebte.Die Veränderungen erfolgten in Südkorea innerhalb von einer kurzen Zeit von 40 Jahren. Das weist darauf hin, dass die Koreaner in den 1970er Jahren infolge der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Stabilität nach der Befreiung ausreichend für ihr Wachstum ernährt wurden.Die Studienergebnisse wurden in der neusten Ausgabe der Fachzeitschrift „American Journal of Physical Anthropology“ veröffentlicht.