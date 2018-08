Wirtschaft Börse schließt wegen Türkei-Krise auf Jahrestief

Die südkoreanische Börse hat am Montag wegen der Türkei-Krise auf einem Jahrestief geschlossen.



Der Leitindex Kospi verlor 1,5 Prozent auf 2.248,45 Zähler.



Grund ist der Verfall der türkischen Währung Lira, nachdem die USA Stahlzölle gegen die Türkei verhängt hatten. Dabei handelte es sich offenbar um eine Vergeltung dafür, dass die Türkei den wegen eines Spionagevorwurfs festgehaltenen Pastors Andrew Brunson länger in Haft halten will.