Regierung rechnet mit Schließung von 38 Privatuniversitäten in den kommenden drei Jahren

Die Regierung rechnet mit der Schließung von 38 Privatuniversitäten in den kommenden drei Jahren.Das Bildungsministerium begründete dies am Montag in einem Bericht mit sinkenden Studierendenzahlen. 2021 würden rund 56.000 Studienplätze unbesetzt bleiben.Es ist das erste Mal, dass die Regierung im Zusammenhang mit der Schließung von Universitäten eine konkrete Zahl nannte.Ein Beamter des Ministeriums sagte, dass die tatsächliche Zahl der Hochschulen, die dichtmachen, noch höher ausfallen könnte.Das Ministerium arbeitet an Folgemaßnahmen, da Entlassungen und leerstehende Hochschulen zu Problemen führen könnten. Für die Bewältigung der Probleme wurden Mittel in Höhe von 100 Milliarden Won oder 77 Millionen Dollar beantragt.Das Ministerium will noch in diesem Monat seinen Leistungsbericht zu den Hochschulen des Landes vorstellen. Der Bericht wird entscheidend für das Schicksal von kriselnden Universitäten sein, denen bereits jetzt die Schließung droht.