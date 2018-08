K-Pop-Band BTS bei Teen Choice Awards ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS ist bei den Teen Choice Awards das zweite Jahr in Folge ausgezeichnet worden.Laut ihrer Agentur gewann BTS bei der Preisverleihung am Sonntag (Ortszeit) in Kalifornien den Preis „Choice International Artist“.Die Teen Choice Awards wurden im Jahr 1999 eingeführt und werden vom US-Fernsehsender Fox veranstaltet. Die Preisträger werden per Abstimmung unter amerikanischen Jugendlichen im Alter von 13 bis 19 Jahren bestimmt.BTS wurde auch im vergangenen Jahr in der Kategorie Choice International Artist ausgezeichnet.Der offizielle Fanklub der Boyband „Army“ gewann den Preis „Choice Fandom“.