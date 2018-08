Seoul: Neuer Korea-Gipfel findet voraussichtlich erst nach 10. September statt

Photo : YONHAP News

Laut dem südkoreanischen Präsidialamt kann das dritte Spitzentreffen zwischen Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un voraussichtlich erst nach dem 10. September stattfinden.Süd- und Nordkorea einigten sich bei Gesprächen am Montag darauf, im September in Pjöngjang ein weiteres innerkoreanisches Spitzentreffen abzuhalten.Der Sprecher des Präsidialamtes Kim Eui-kyeom sagte später am Montag vor der Presse, gemäß realistischen Bedingungen wäre es schwierig, das Spitzentreffen Anfang September abzuhalten. Mit Anfang September sei der Zeitraum bis 10. September gemeint.Was mit realistischen Bedingungen gemeint ist, wollte Kim nicht ausführlich erläutern und sagte nur, man könnte dies vermuten.Zur Äußerung von Ri Son-gwon, dem nordkoreanischen Verhandlungsführer beim Treffen am Montag, dass der Termin festgelegt sei, hieß es, er wisse davon nichts. Da Nordkorea der Gastgeber sei, werde der Zeitpunkt mit Rücksicht auf dessen Situation festgelegt.