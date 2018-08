Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Handball-Herren-Team hat sein Auftaktmatch bei den Asienspielen gewonnen.Die Mannschaft setzte sich am Montag im GOR Popki Stadion in Jakarta in der Vorrundengruppe B gegen Pakistan mit 47:16 durch.Nächster Gegner ist am Freitag Japan.An dem Tag werden die Asienspiele in Jakarta-Palembang offiziell eröffnet, wenngleich im Handball und Fußball schon Spiele stattfinden.