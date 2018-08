Südkorea verzichtet am diesjährigen Tag der Streitkräfte auf Parade

Photo : YONHAP News

Das Verteidigungsministerium hat beschlossen, am diesjährigen Tag der Streitkräfte, dem 1. Oktober, keine Militärparade in der Stadt abzuhalten.Stattdessen wird der Jahrestag laut einem Beamten des Ministeriums mit einem Konzert begleitet von einer Flugschau der Luftwaffe und der Demonstration von Drohnen auf besondere Weise gefeiert.Am Tag der Streitkräfte fand gewöhnlich alle fünf Jahre eine Parade statt, für die Soldaten und Kriegsgeräte mobilisiert wurden. Dieses Jahr wird der 70. Tag der Streitkräfte gefeiert, der Verzicht auf die Parade trotzdem wird darauf zurückgeführt, dass Süd- und Nordkorea sowie die USA einen Dialog für die Schaffung eines Friedensregimes auf der koreanischen Halbinsel vorantreiben.Wie verlautete, hätten militärische Nachrichtendienste Südkoreas und der USA unterdessen Anzeichen beobachtet, dass Nordkorea im Vorfeld des 70. Gründungstags seines Regimes am 9. September eine Militärparade vorbereitet. Es herrscht jedoch die Meinung vor, dass Nordkorea dabei keine Interkontinentalraketen präsentieren werde, um die Weltgemeinschaft einschließlich der USA nicht zu reizen.