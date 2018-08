US-Außenminister gratuliert Südkorea zum Tag der Unabhängigkeit

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo hat Südkorea im Vorfeld des 73. Jahrestags der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft am 15. August gratuliert.Dabei bekräftigte er das Ziel einer endgültigen und vollständig überprüften Denuklearisierung Nordkoreas.Pompeo sagte in einer Stellungnahme am Montag (Ortszeit), er gratuliere im Namen von Präsident Donald Trump und der US-Amerikaner anlässlich des Tags der Befreiung am 15. August. Die USA würden anerkennen, dass das Engagement der Südkoreaner für Demokratie, Freiheit, Menschenrechte und Rechtsstaat ihren Erfolg unterstützt habe.Diese Werte würden neben den engen Beziehungen zwischen Menschen, den starken wirtschaftlichen Beziehungen und der umfangreichen globalen Partnerschaft beide Länder miteinander verbinden, wenn sie vorwärts gingen, um Frieden und Sicherheit in der indo-pazifischen Region zu fördern, hieß es weiter.Pompeo betonte zudem, man bleibe seiner eisernen Allianz verpflichtet, während man weiterhin eng die endgültige und vollständig überprüfte Denuklearisierung Nordkoreas koordiniere.Die Äußerung erfolgte, als beide Koreas vereinbarten, im September in Pjöngjang ein weiteres Spitzentreffen abzuhalten. Es wurden zudem Spekulationen über einen vierten Besuch von Pompeo in Nordkorea angestellt.