Außenministerin Kang informiert Pompeo über innerkoreanische Gespräche

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat heute in einem Telefongespräch ihren US-amerikanischen Amtskollegen Mike Pompeo über die Ergebnisse der hochrangigen innerkoreanischen Gespräche am Montag informiert.Das teilte das südkoreanische Außenministerium mit.Es wird davon ausgegangen, dass Kang Pompeo den Stand der Diskussionen über ein neues innerkoreanisches Spitzentreffen im September in Pjöngjang und entsprechende Pläne ausführlich erläuterte.Beide Seiten tauschten sich auch über die Situation auf der koreanischen Halbinsel einschließlich der Entwicklungen in den innerkoreanischen Beziehungen wie die Eröffnung eines Verbindungsbüros in Kaesong aus.Beide Minister hätten vereinbart, auch künftig für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Schaffung eines dauerhaften Friedensregimes eng zusammenzuarbeiten, teilte das Ministerium weiter mit.