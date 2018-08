Regierung verbietet Fahrt von nicht überprüften BMW-Autos

Photo : YONHAP News

Die Regierung will die Fahrt der vom Rückruf betroffenen BMW-Autos, die keinen Sicherheitskontrollen unterzogen wurden, verbieten.Die Ministerin für Land, Infrastruktur und Transport, Kim Hyun-mee, teilte mit, sie bitte die Verwaltungschefs von Städten, Landkreisen und Stadtvierteln, für die noch nicht überprüften zurückgerufenen BMW-Autos Kontrollen und ein Fahrverbot anzuordnen.Es ist das erste Mal in Südkorea, dass ein Fahrverbot für eine große Zahl von Autos eines bestimmten Modelles verhängt wird.BMW Korea rief 106.300 Einheiten wegen Brandgefahr in die Werkstatt. Die Zahl der Autos, die bis Mitternacht zum Dienstag keinen Sicherheitsüberprüfungen unterzogen wurden, beträgt 27.200. Das Transportministerium riet, dass die zurückgerufenen Autos bis zum heutigen Dienstag Sicherheitskontrollen unterzogen werden sollten. Es wird daher davon ausgegangen, dass etwa 20.000 Einheiten von einem vorläufigen Fahrverbot betroffen sein werden.Das Ministerium will ab Mittwoch die Besitzer der betroffenen Autos über die Maßnahme informieren. Sollten Autobesitzer die entsprechende Mitteilung erhalten, dürfen sie nur noch zum Servicecenter fahren, um die Kontrolle zu durchlaufen.Laut Daten der Nationalen Feuerwehr gerieten dieses Jahr etwa 80 BMW-Autos in Brand. Sollten auch die Fälle, die auf Verkehrsunfälle zurückgeführt werden, aus der Berechnung herausgenommen werden, beträgt die Zahl über 70.