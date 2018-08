Nationales KBS-Reporter berichten Nachrichten live aus Pjöngjang

KBS News 9, das Hauptnachrichtenprogramm von KBS, hat am Dienstag Nachrichten sowohl aus Seoul als auch via Satellitenübertragung live aus Pjöngjang berichtet.



Es ist das erste Mal seit 2008, dass ein südkoreanischer Sender per Satellit live aus Pjöngjang Nachrichten zeigt.



Die KBS-Reporter sind für ein internationales Jugend-Fußballturnier nach Nordkorea gereist und haben davon berichtet. Ebenso ging ihre Berichterstattung in KBS 9 um den jüngsten Wandel in Pjöngjang.



KBS strahlte im Jahr 2000 als erste südkoreanischer Rundfunkanstalt eine Live-Sendung aus, bei der Seoul, der Berg Paektu an der chinesisch-nordkoreanischen Grenze und der Berg Halla auf der südlichen Insel Jeju per Satellit verbunden wurden.



Die Live-Sendung am Vorabend stellt den ersten innerkoreanischen Austausch im Rundfunkbereich seit der Annahme der Panmunjom-Erklärung beim Korea-Gipfel im April dar.



KBS 9 wird auch am Mittwoch per Satellitenübertragung Nachrichten aus Pjöngjang berichten. Eine morgendliche Informationssendung im Kanal KBS 2 wird zudem am Mittwoch und Donnerstag Nachrichten live von Pjöngjang aus ausstrahlen.



KBS schickte am 10. August zwölf Mitarbeiter nach Pjöngjang. Sie werden sich noch bis zum 19. August dort aufhalten.