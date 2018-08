Vorhut für innerkoreanische Familienzusammenführungen nach Nordkorea aufgebrochen

Photo : YONHAP News

Fünf Tage vor den geplanten innerkoreanischen Familienzusammenführungen ist eine südkoreanische Vorhut am Mittwoch zum Tagungsort am Berg Geumgang in Nordkorea aufgebrochen.Die Vorhut besteht aus Vertretern der Regierung und des Unternehmens Hyundai Asan, das einst die mittlerweile eingestellten Tourprogramme in die nordkoreanische Bergregion an der Ostküste angeboten hatte.Die Gruppe wird die Unterkünfte, Veranstaltungsstätten und Reiserouten überprüfen.Das Vereinigungsministerium betonte, dass es gründliche Vorbereitungen treffen werde, damit die Zusammenkünfte reibungslos verlaufen könnten.Die erste Runde der Familienzusammenführungen findet vom 20. bis 22 August statt, die zweite Runde vom 24. bis 26. August.