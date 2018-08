Internationales Hyundai hat sechs Jahre nach Produktionsbeginn in Brasilien über eine Million Einheiten verkauft

Hyundai Motor hat binnen sechs Jahren nach der Eröffnung einer Produktionsanlage in Brasilien eine Million Einheiten dort produziert und verkauft.



Der koreanische Autohersteller durchbrach im August die Eine-Million-Marke. Im Vergleich zu anderen ausländischen Herstellern wie Fiat gelang dies Hyundai doppelt so schnell.



Die brasilianische Regierung legte eine neue Investitionspolitik vor und hoffte, dass südkoreanische Unternehmen in dem Land stärker tätig werden.



Der brasilianische Automarkt verbuchte nach einer vorübergehenden Rezession ein Wachstum von zehn Prozent in den letzten zwölf Monaten.