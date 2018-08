Innerkoreanisches Südkorea liefert Strom für Verbindungsbüro in Kaesong

Südkorea hat am Dienstag mit der Stromversorgung für ein bald zu eröffnendes innerkoreanisches Verbindungsbüro begonnen.



Laut dem Vereinigungsministerium dient die Stromversorgung zum Probebetrieb im Vorfeld der Eröffnung des Verbindungsbüros im innerkoreanischen Industriepark Kaesong. Die Wartungsarbeiten sind fast abgeschlossen.



Die südkoreanische Regierung geht davon aus, dass die Stromversorgung kein Problem darstelle, da die Wartungsarbeiten für die Eröffnung des Verbindungsbüros von den Sanktionen gegen Nordkorea ausgenommen sind.



Ein Regierungsbeamter sagte, dass die Stromversorgung nur für das innerkoreanische Verbindungsbüro gedacht sei und nicht mit einer Wiederinbetriebnahme des Industrieparks zusammenhänge. Die Produktion in der Industriezone in der nordkoreanischen Grenzstadt wurde im Februar 2016 eingestellt, als sich die Spannungen zwischen Süd- und Nordkorea zuspitzten.



Süd- und Nordkorea führen derzeit letzte Beratungen über die Organisation und den Betrieb des Verbindungsbüros. Das Büro wird voraussichtlich Ende nächster Woche eröffnet.