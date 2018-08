Neuer Streifen der Filmreihe „Along With the Gods“ erreicht zehn Millionen Zuschauer

Photo : YONHAP News

Der neue Streifen der Filmreihe „Along With the Gods“ hat die Marke von zehn Millionen Zuschauer durchbrochen.Laut der südkoreanischen Filmförderungsanstalt KOFIC erreichte der Film „Along With the Gods: The Last 49 Days“ am Dienstagnachmittag die Zehn-Millionen-Zuschauermarke. Damit ist es der 22. Kinofilm in Südkorea, dem das gelang.Der erste Film der Reihe „Along With The Gods: The Two Worlds“ lockte ebenfalls mehr als zehn Millionen Zuschauer an. Es ist das erste Mal in Südkorea, dass zwei Streifen der selben Filmreihe die Zehn-Millonen-Marke knacken.Die Produktionskosten beider Filme betragen etwa 40 Milliarden Won (35 Millionen Dollar). Das Einspielergebnis des ersten Films beläuft sich auf mehr als 100 Milliarden Won (88,5 Millionen Dollar) und das des zweiten rund 80 Milliarden Won (70 Millionen Dollar). Demnach wird beim aktuellen Streifen der Filmreihe auch ein Rekord beim Einspielergebnis erwartet.