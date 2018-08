Politik Kundgebungen zum Gedenktag für Trostfrauen in Berlin

Anlässlich des Gedenktags für die Trostfrauen der japanischen Armee am 14. August fanden am Dienstag in Berlin Kundgebungen gegen die japanische Regierung statt.



Über 20 koreanische, japanische und deutsche Demonstranten, Mitglieder einer Reihe von Bürger- und Religionsorganisationen haben sich vor der japanischen Botschaft in Berlin und vor dem Brandenburger Tor versammelt. Sie haben die japanische Regierung dazu aufgerufen, politische Verantwortung zu übernehmen und sich offiziell zu entschuldigen.



Anschließend haben sie die japanische Botschaft besucht und ein Schreiben an Premier Shinzo Abe überreicht. Darin forderten die Demonstraten Abe zum Engagement für die Klärung der Trostfrauenfrage auf.